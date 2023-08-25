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Сегодня, 12:44

Орещук считает, что у «Рубина» немного шансов в матче с «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых с «Рубином».

«Динамо» показывает хороший футбол, поэтому у «Рубина» не так много шансов. Но. зная Рахимова, думаю, он будет что-то придумывать. Он постоянно под каждую команду придумывает какие-то схемы, какие-то заморочки. Поэтому игра будет тяжелая для «Динамо». Но все равно класс «Динамо» немного выше. И тот футбол, который последнее время «Динамо» показывает, интересный", — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Матч пройдет в Казани 26 августа и начнется в 17.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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