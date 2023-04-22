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22 апреля, 23:38

Орещук: «Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, то мы потеряем его как личность и футболиста»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Эмоции после матча отрицательные. У «Динамо» сегодня ничего не получилось, начиная от обороны, заканчивая атакой. Что с Захаряном? Почему сегодня он не проявил себя? А до этого он что-то показывал? Арсену нужно уже уходить, он перерос РПЛ, ему надо уезжать. Большой минус в том, что ему не удалось уехать в Англию. Захаряну надо прогрессировать, он уже варится непонятно в чем. У него нет мотивации играть. Если есть проблемы с платежом, надо отдавать его в аренду. Посмотрим, что с ним произойдет через год в таком случае. У Арсена длинный контракт с «Динамо». Если Захарян проведет еще сезон в РПЛ, он станет обычным футболистом чемпионата России. Таким образом, мы его можем потерять, как личность и как футболиста», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

В текущем сезоне 19-летний хавбек провел 31 матч за бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

«Динамо» с 39 очками занимает пятое место по итогам 23 туров РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-zaharyan-pereros-rpl-arsenu-nado-uezzhat-potomu-chto-u-nego-net-motivatsii/
Арсен Захарян
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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