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Сегодня, 14:42

Орещук: «Зенит» — фаворит чемпионата, уже вручил бы ему золотые медали»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых на чемпионство в новом сезоне.

«У «Зенита» было много трансферных окон, когда он покупал хороших футболистов, но не все заиграли. Пример — тот же Коваленко. Когда я был спортивным директором «Динамо», тоже были большие покупки, но пока новички сыгрались, время убежало. «Зенит» — фаворит чемпионата. Я бы уже ему вручил золотые медали. «Динамо» будет кусаться и бороться за первое место. На тройку точно должны претендовать», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Динамо» заняло третье место.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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