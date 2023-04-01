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Сегодня, 17:59

Орещук: «Зениту» нужно бояться Дзюбу, он разыгрался»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

34-летний форвард оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата России против «Пари НН» (4:0).

«Я всегда говорил, что Дзюба в данный момент самый сильный нападающий в нашем футболе. Может быть, он и Кокорин, но последнего я давно не видел. Поэтому результативность Дзюбы меня ни капельки не удивляет», — приводит «Спорт День За Днем» слова Орещука.

Также он поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Для «Зенита» это будет очень важный матч. Я думаю, что Дзюба вдвойне выложится. «Зениту» нужно бояться Дзюбу, он разыгрался», — добавил Орещук.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/roman-oreshchuk-zenitu-nuzhno-boyatsya-dzyubu-
Артем Дзюба
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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