Орещук считает, что Зиньковскому надо идти в «Химки»

Агент Роман Орещук посоветовал 28-летнему вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому продолжить карьеру в «Химках» или «Крыльях Советов».

— Зиньковскому надо идти в «Химки». Это более-менее играющая команда. У него там намного больше шансов играть, чем в «Спартаке».

— Почему у него так и не получилось раскрыться в столичном клубе?

— Тут от тренера больше зависит. Если тренер в тебя верит — ты играешь. Если тренер не верит, то как бы футболист не тренировался, шансов играть не так много. Можно еще к Осинькину в «Крылья» реанимировать карьеру. Вот в эти две команды, — сказал Орещук Legalbet.ru

Антон Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, где отдал три результативные передачи.