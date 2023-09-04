Орещук — о Буваче: «У «Динамо» великолепный, шикарный, лучший спортивный директор!»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о нынешнем спортивном директоре бело-голубых Желько Буваче. Он считает боснийского специалиста слишком закрытым от людей.

«Нужно ли «Динамо» усиление или команда полностью укомплектована? Там есть великолепный спортивный директор, который отвечает за селекцию. Все вопросы к нему. Позвоните ему, пусть он даст хоть одно интервью, расскажет, чем он занимается. Сказал ли я «великолепный» с сарказмом? Я просто сказал великолепный, хороший, шикарный, лучший, the best! Потому что нужно разговаривать с людьми, рассказывать о своей работе. За три года одно интервью, что это он Юргена Клоппа сотворил. Ну, хорошо. Только Бувач работает в «Динамо», — цитирует Орещука Legalbet.

На данный момент московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 14 очков за 7 туров.