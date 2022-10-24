Орещук: «Семак не посадит Мостового на скамейку запасных»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «Спорту День за Днем» выразил уверенность, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит рассчитывать на полузащитника Андрея Мостового.

24-летний хавбек эмоционально отреагировал на обратную замену в матче группового турнира Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1) 20 октября.

— Нет ли у вас опасений, что Семак после инцидента в матче с «Крыльями Советов» вообще плотно усадит Мостового на скамейку запасных?

— Нет, такого точно не произойдет: Сергей — адекватный тренер, он был очень хорошим футболистом. Я в Богданыче уверен. В его жизни много таких вариантов было. Поверьте, такое в каждой команде происходит. Просто сейчас это постоянно всплывает, потому что есть телевидение. В наше время его не было, поэтому тогда и не всплывало, а все вопросы мы решали внутри команды. Все мы люди: кто-то с характером, кто-то без, в спорте это нормальное явление. А делать из этого цирк, как сделали из перепалки Абаскаля с Федотовым, просто смешно.

— Раз Мостовой протестовал против обратной замены, значит, он недоволен игровым временем в «Зените». Сможет ли Андрей найти себе место в топ-команде РПЛ, если зимой захочет уйти в аренду?

— Я думаю, что это игры агентов. Не знаю, кто агент у Мостового и есть ли у него агент, но такие вещи нельзя делать на публику ни в коем случае. А если кто-то и делает, то закрадывается мысль, что кто-то специально раскачивает лодку.

В понедельник, 24 октября, «Зенит» примет «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 20:00 (мск).