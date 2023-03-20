0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:19

Орещук сравнил Соболева и Тюкавина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» и агент Роман Орещук сравнил нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина и форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Кто сильнее как нападающий: Соболев или Тюкавин? Они разноплановые. Если бы у меня был выбор в качестве спортивного директора, то я бы сделал выбор в пользу Тюкавина. Он более подвижный, больше работает с мячом, играет на инстинктах, приносит динамику в команду, борется, не выключается. У Соболева другие качества: игра головой, способность принять мяч, через него можно отыграться, он — подвижный столб. У кого из них в будущем больше потенциал для прогресса? Только из-за того, что Тюкавин моложе, то у него больше потенциал. Если говорим о европейских клубах, то они, покупая, будут смотреть в паспорт. А стоят они оба не мало», — приводит слова Орещука Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал три голевые передачи.

26-летний Соболев отыграл 25 встреч за «Спартак» в сезоне, в которых отличился девятью голами и восемью результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-sravnil-soboleva-i-tyukavina/
Александр Соболев
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин заявил, что ЦСКА победил «Зенит» за счет запредельного настроя

Бизнесмен Садыгов опроверг информацию о возможном назначении Рахимова в «Химки»