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Сегодня, 16:45

Орещук уверен, что «Ахмат» будет бороться за шестерку сильнейших в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями в преддверии матча 10-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Ахматом».

«Я уверен, что у Ромащенко и его тренерского штаба получится в «Ахмате». Зимой команда укрепится, выздоровеют травмированные — и будет добротная команда. Они точно не будут середняками, а будут бороться за высокие места — как минимум за первую шестерку РПЛ. У «Динамо» есть сильные футболисты на каждую позицию, а у грознецев много травмированных, которые еще не скоро подойдут. Ромащенко лепит команду пока из тех, кто есть. Поэтому по классу и мастерству фавориты «динамовцы», но в Грозном тяжело играть. Плюс «Ахмат» сейчас на ходу, последнее поражение не вытекало по игре. Грозненцы точно дадут бой «Динамо». Мы должны увидеть результативную игру», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Матч между «Ахматом» и «Динамо» пройдет 1 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Московский клуб на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Грозненская команда с 11 очками идет на 10-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-prognoziruet-akhmatu-borbu-za-shestyorku-silneishikh-v-rpl-290240/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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