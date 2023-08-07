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Сегодня, 15:45

Орещук — о «Зените»: «Все равно станет чемпионом»

Александр Кружков
Обозреватель
«Зенит» — «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» на старте сезона в РПЛ.

— «Зенит» в кризисе?

— Нет. «Кризис» — громко сказано. Другое дело, сейчас не видим того футбола, к которому привыкли. Но этому есть объяснение. Уехал лучший бомбардир лиги Малком. Только-только вернулся Вендел, на котором многое завязано в атаке. А Бакаев, Мостовой и Мантуан ожиданий пока не оправдывают. Надо чуть-чуть подождать. Не сомневаюсь, в Питере с умом распорядятся деньгами, которые получат за Малкома, и точечно усилят состав.

— В гонке за золото наконец-то вспыхнет интрига?

— Едва ли. Мне кажется, «Зенит» все равно будет чемпионом — и в этом сезоне, и в ближайшие пару лет.

— Аргументы?

— Высококлассный подбор футболистов. Которого нет ни в одном клубе РПЛ. Скоро наберут форму Вендел и Марио Фернандес, сыграется с другими защитниками Эракович... Пусть «Спартак» и «Краснодар» уже оторвались на пять очков, уверен, в мае 2024-го «Зенит» снова поднимет чемпионский кубок, — сказал Орещук «СЭ».

После трех туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 9 очков. «Зенит» отстает от лидеров на 5 баллов.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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