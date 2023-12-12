Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:54

Орещук: «В «Динамо» даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги первой половины сезона для московской команды.

— Оценил бы итоги «Динамо» за первую половину чемпионата на 4 с плюсом, — приводит слова Орещука Metaratings.ru. — Хорошее начало, небольшой провал в середине и опять хорошая концовка первой части чемпионата. Поэтому пятерку ставить, наверное, не буду, а так твердая четверка, но, наверное, ещё и плюсиком.

— Есть позиции, которые действительно нуждаются в усилении?

— Это надо у спортивного директора спрашивать. Как я понял, он сейчас самый главный в «Динамо». Даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор, поэтому к нему вопрос. Как было сказано в интервью, он принимает решение, кто на вход, кто на выход. Кто останется в команде, кого в аренду отдать. Поэтому, наверное, надо у Бувача спрашивать.

— Предположим, «Динамо» останется в нынешнем составе. Какие шансы все-таки на чемпионство тли хотя бы на тройку?

— Перед сезоном руководством была поставлена задача быть в пятерке. Если ее выполнят, то могут бороться за более высокие места, но сначала нужно выполнить задачу, которую клуб поставил.

«Динамо» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Москвичи уступают «Зениту» четыре очка, «Краснодару» — шесть.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-v-dinamo-dazhe-trener-ne-imeet-stolko-vesa-kak-sportivnyi-direktor-314299/
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Непомнящий не уверен, что «Краснодар» удержит лидерство в РПЛ
В «Сочи» назвали неудовлетворительными результаты команды в первой половине сезона РПЛ
Вратарь «Зенита» Васютин: «Настало время реально бороться за место первого номера»
Экс-защитник «Амкара» Попов: «Краснодару» фартит. Сколько было сезонов, когда «Зенит» давал кому-то шанс»
Ташуев раскрыл секрет, как ему удалось преобразить «Факел»
«Оренбург» определился с возможными кандидатами на замену Вере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Стоцкий: «Пари НН» надо добавлять в играх на выезде»