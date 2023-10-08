Орещук верит в примирение «Динамо» и полузащитника Макарова

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию об отстранении полузащитника Дениса Макарова от тренировок с основным составом бело-голубых.

— Если это отстранение, то не слишком ли жесткое решение?

— Нет, это бывает в клубах, — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

— Вы согласны, что Карраскаль приносит больше пользы, чем Макаров?

— Нет, Карраскаль — инородное тело в данный момент. Мне не нравится, как он играет. К сегодняшнему моменту от него не было пользы.

— Верите ли вы в примирение «Динамо» и Макарова?

— Да, все будет. Не переживайте. Иногда так надо. Игрока надо немножко остудить. В этом нет ничего страшного. Это нормальная рабочая история.

8 октября «СЭ» стало известно, что тренерский штаб «Динамо» временно отстранил Макарова от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением на тренировках и во время матчей. Позже главный тренер бело-голубых Марцел Личка заявил, что у него нет конфликта с футболистом.