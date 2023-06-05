Орещук включил Сперцяна в тройку лучших игроков сезона в чемпионате России

Сегодня, 13:24
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук называл лучших игроков и тренеров в завершившемся сезоне чемпионата России.
— Топ-3 лучших игрока сезона в РПЛ по версии Романа Геннадьевича Орещука.
— Малком, Сперцян и Промес. В таком порядке, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Орещука.
— То же самое с тренерами.
— Сергей Семак, Валерий Карпин и Владимир Федотов.
— Команды, которые превзошли ваши ожидания?
— «Ростов» и «Оренбург».
Победителем чемпионата России сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».