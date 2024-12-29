Орещук: «Российский футбол находится в свободном падении»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился своим мнением об ситуации в РПЛ сезона-2024/25.

«Наш футбол находится в свободном падении. Раньше у нас были две-три команды топ-уровня, а остальные были середняками. Сейчас все команды средние, и пара команд ещё ниже уровня РПЛ. Не могу сказать, что у нас играет серая масса, но есть много обычных футболистов, которых ещё лет десять назад не рассматривала бы ни одна из команд РПЛ. Раньше уровень чемпионата был в разы выше», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице с 39 очками, 2-м идет «Зенит» с аналогичным количеством баллов, на 3-й строчке с 37 очками расположился «Спартак».