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Орещук: «РПЛ с плей-офф — это неинтересно и неправильно»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что думает о возможном изменение формата чемпионата России.

«РПЛ с плей-офф — это неправильно. Премьер-лига — не хоккей. Посмотрите, сколько команд выбил «Акрон» из Кубка России. Настроиться на одну игру можно легко. Если что-то делать в нашем чемпионате, то надо идти по системе, где сначала играют гладкий чемпионат, потом остается шесть команд и дополнительно они играют десять игр между собой. Далее они играют с этими набранными очками. В плей-офф можно выиграть в первой игре, во второй отбиться, а потом пройти дальше. Нет смысла выкладываться в чемпионате. Это все неинтересно и неправильно», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Ранее президент РПЛ Александра Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-rpl-s-plej-off-e-to-neinteresno-i-nepravil-no/
Роман Орещук
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