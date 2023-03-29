Орещук высказался о том, что «Спартак» потратил больше всех денег на посредников в 2022 году

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об опубликованных РФС сведениях о том, что «Спартак» больше всех в РПЛ заплатил посредникам в 2022 году.

«В «Спартаке» была очень большая группа игроков, с которыми было переподписание контрактов: Зиньковский, Селихов... Чем больше футболистов продлеваешь, тем сумма выше», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, не слишком ли много «Спартак» тратит на посредников.

«Но это же частные деньги. Хозяин — барин. Куда захотел Леонид Арнольдович потратить, туда и потратил. Что мы можем сделать?» — добавил специалист.

Как ранее сообщал РФС, в прошлом году «Спартак» выплатил посредникам 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей и 36 658,63 долларов.