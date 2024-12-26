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26 декабря, 23:20

Орещук высказался о возможном приходе Поляцкина в «Химки»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном назначении Дмитрия Поляцкина в «Химки».

Ранее стало известно, что функционер может занять в подмосковном клубе должность спортивного директора.

«Судя по информации, он будет отвечать за спортивную часть. Значит, если он заходит, то, скорее всего, под него выделяют определенные деньги. Не просто так же: «Заходите, наши двери открыты». В «Пари НН», например, пришел Удальцов — и Нижний Новгород потратил большие деньги. И будет тратить, возможно, в это трансферное окно. Главный вопрос: кто заходит в клуб и с кем», — сказал Орещук Vprognoze.ru.

После 18 туров РПЛ «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Vprognoze.ru.
Роман Орещук
ФК Химки
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