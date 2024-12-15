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Сегодня, 18:32

Орещук заявил, что «Динамо» остается в чемпионской гонке: «Но им нужно усилить оборону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых вмешаться в гонку за чемпионство.

«Думаю, «Динамо» все еще в чемпионской гонке, их нельзя списывать. Но им нужно усилить оборону. Если они это сделают, то точно будут бороться. Ну что такое четыре очка? Они отыгрываются за два матча — а им еще играть всем почти между собой. Так что весной будет очень интересно», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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