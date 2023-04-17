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Сегодня, 13:56

Орещук заявил, что Карпин точно не плохой вариант для «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил возможное назначение Валерия Карпина главным тренером «Динамо» вместо серба Славиши Йокановича.

«Мне кажется, что Карпин на своем месте. У него здорово получается работать с молодежью, воспитывать их. «Ростов» состоит из российских футболистов. У него полная поддержка, как со спортивной составляющей в качестве спортивного директора, так и от президента клуба. Не факт, что он найдет такое же и в другом клубе. Карпин был бы хорошим вариантом в качестве замены Йокановича в «Динамо»? Плохим точно бы не был. Карпин намного сильнее Йокановича. Тем более он российский тренер. Почему бы и нет? Для тренера очень важны полномочия. У Карпина в «Ростове» их очень много. Получит ли он их в «Динамо» в таком же количестве? Я уверен, что нет. Мог бы Карпин вернуться в «Спартак»? Конечно. Не знаю, получилось ли бы у него там. Опять-таки, все зависит от полномочий. Если с этим фактором у него будет так же, как и в «Ростове», то что-нибудь и получится. Но, если честно, если у «Зенита» в ближайшее время не уйдут бразильцы, то ни одна команда с ними тягаться не сможет», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

54-летний российский специалист возглавляет «Ростов». Его команда занимает 2-е место в РПЛ с 46 очками. В 23-м туре «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-karpin-tochno-ne-plokhoy-variant-dlya-dinamo
Валерий Карпин
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Славиша Йоканович
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