Орещук: «Не понимаю, что делает Шуманский в ЦСКА»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ситуацию форварда Артема Шуманского в ЦСКА

«Вообще не понимаю, что делает Шуманский в ЦСКА. Не понимаю, зачем было его покупать. Сумма не маленькая, играть не дают, оценить мы его не можем. Можно было его купить и оставить в аренде в «Арисе», — приводит слова Орещука Legalbet.

19-летний белорус летом перешел в ЦСКА из кипрского «Ариса». С того момента форвард трижды вышел на поле, сыграв за армейцев в общей сложности 12 минут.