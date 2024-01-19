Орещук заявил, что «Пари НН» может выкупить Карапузова у «Динамо» в случае его хорошего выступления

Роман Орещук, агент полузащитника «Динамо» Владислава Карапузова, высказался о будущем футболиста.

«Арендный договор между клубами предусматривает опцию выкупа для «Пари НН». Плюс подписан контракт у Карапузова. В принципе, эта опция срабатывает. От Карапузова здесь мало что зависит. Единственное, будет иметь значение то, как он будет играть и будет ли он приносить пользу «Пари НН». Он своим положением в клубе очень доволен», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука Metaratings.ru.

Карапузов с 2019 года является игроком «Динамо». Летом 2023-го он перешел в «Пари НН» на правах аренды. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 17 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.