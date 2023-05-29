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Сегодня, 14:55

Орещук заявил, что с Карпиным «Ростов» прыгнул на две-три головы выше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что не ожидал увидеть «Ростов» в верхней части турнирной таблицы.

«Как завершится борьба за второе и третье места? Здесь очень интересно, тяжело угадать. ЦСКА и «Ростов» играют между собой, а «Спартак» играет с «Крыльями», которым, кроме победы, ничего не нужно. Перед Карпиным нужно сделать низкий поклон. С ним «Ростов» прыгнул на две-три головы выше. С этими молодыми ребятами. У него в команде хорошие, перспективные пацаны. Еще год и «Ростов» замахнется на более серьезные места. А если еще вернутся легионеры, которые ушли, тогда это будет боевая единица, которая может и за чемпионство побороться. Буду очень рад Если «Ростов» завоюет медали», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

После 29-го тура «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА с 55 очками находится на второй строчке и опережает «Спартак» на одно очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-s-karpiny-m-rostov-pry-gnul-na-dve-tri-golovy-vy-she/
Роман Орещук
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