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Сегодня, 19:25

Орещук заявил, что «Спартак» все еще интереснее «Динамо» по игре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал шансы бело-голубых на серебряные медали по итогу сезона в РПЛ.

«Динамо» становится фаворитом в борьбе за серебро? Нет. Во-первых, пять очков. Это все-таки большой гандикап. Даже по очкам «Спартак» фаворит. Но и по игре пока красно-белые поинтереснее. Последние две игры вселяют большой оптимизм. «Динамо» оживает. Я связываю это с Тюкавиным. Наконец парню дали шанс. Он играет в основном составе. Интересно смотреть на тот футбол, который сейчас прививают «Динамо». Быстрые переходы из обороны в атаку без передержки мяча. Как пружина сейчас команда начала работать. Возможно, связано с тактикой. Быстрые ребята помогают Тюкавину. Игра стала похожа на футбол Шварца. Хотелось бы еще лучше, но на данный момент это выглядит очень интересно. Я бы не ставил вопрос ребром: «Нужен ли Смолов, если есть Тюкавин?». В любом соотношении нужен нападающий. Еще один, как минимум. Я бы еще одного взял форварда, таранного плана, чтобы можно было варьировать состав", — приводит слова Орещука «Спорт День за Днем».

В 20-м туре чемпионата России «Динамо» одолело «Урал» со счетом 1:0. «Спартак», занимающий второе место в национальном первенстве, проиграл «Оренбургу» (0:2).

В данный момент подопечные Славиши Йокановича занимают четвертое место в турнирной таблице с 35 очками. Лидер РПЛ — петербургский «Зенит» (48 очков). Второй — «Спартак» (40). Первую тройку замыкает «Ростов» (38).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/spartak-vse-eshche-interesnee-dinamo-po-igre
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Роман Орещук
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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