Орещук заявил, что у Йокановича академичный футбол

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Если Йоканович займет третье место, никто ему шанса давать не будет, просто продлят его и все. Пока есть малейший шанс занять третье место, они должен за него бороться. Если не займет третье место, у Йокановича закончится контракт, и тема закрыта. Как мне стиль игры, который выстраивает Йоканович? Мне не нравится. Мне больше по душе игра при Шварце. У него был быстрый переход от обороны в атаку, интенсивный футбол. Такая игра мне нравилась. У Йокановича академичный футбол, который мне не нравится», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Под его руководством команда провела 35 официальных матчей, одержав 15 побед при 13 поражениях и восьми ничейных исходах.

После 25 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» с 39 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.