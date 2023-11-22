«Я просто потерял дар речи». Орешкин вспомнил чемпионский сейв Акинфеева в 2016 году

Председатель правления ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» поделился воспоминаниями о двойном сейве голкипера армейцев в золотом матче против «Рубина» в 2016 году.

«Большинство болельщиков, конечно, вспомнят его игру за сборную России, знаменитую ногу Акинфеева на чемпионате мира в России, — сказал Орешкин. — Но у меня в первую очередь вспоминается чемпионский матч в Казани, последние 10 минут, два сейва подряд. Тогда мне довелось быть на трибуне. И это непередаваемые эмоции, когда вот-вот должен уже раздасться свисток, который объявит ЦСКА чемпионом, но ты понимаешь, что любая ошибка, любой момент может полностью перевернуть ситуацию и «Ростов» может подняться на первое место. И в этот момент случается атака «Рубина» и два сейва подряд Игоря. Конечно, это просто за пределами, за гранью возможностей. Мне кажется, я просто потерял в тот момент дар речи. Просто смотрел, наблюдал за тем, что происходит на поле. Потому что помочь ты никак не можешь. Здесь оставались доли секунды, когда все это происходило. Просто замереть и ждать, чем это все закончится».

В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России.

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию