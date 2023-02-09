Оресте Чинквини: «ПСЖ» — не уровень Малкома. Ему отлично подходит «Зенит»

Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини отреагировал на информацию о том, что нападающий петербургского клуба Малком мог перейти в «ПСЖ».

«Малком в «ПСЖ»? Нет, это не может быть правдой. «ПСЖ» — это другой уровень, не его уровень. Он играл в «Бордо», в «Барселоне», но «Барса» — это было слишком для него, как и «ПСЖ». Малком должен остаться в «Зените», этот клуб отлично подходит ему», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча в составе «Зенита», забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.