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9 февраля, 23:08

Оресте Чинквини: «ПСЖ» — не уровень Малкома. Ему отлично подходит «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини отреагировал на информацию о том, что нападающий петербургского клуба Малком мог перейти в «ПСЖ».

«Малком в «ПСЖ»? Нет, это не может быть правдой. «ПСЖ» — это другой уровень, не его уровень. Он играл в «Бордо», в «Барселоне», но «Барса» — это было слишком для него, как и «ПСЖ». Малком должен остаться в «Зените», этот клуб отлично подходит ему», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча в составе «Зенита», забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-pszh-ne-uroven-malkoma-zenit-otlichno-emu-podhodit/
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Оресте Чинквини
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