Организаторы Зимнего кубка РПЛ отменили пункт о дисквалификации футболистов за удаления в матчах турнира

Сегодня, 15:29
Организаторы Winline Зимнего кубка РПЛ отменили пункт регламента о дисквалификациях футболистов, заработавших удаления в матчах турнира.
Как ранее сообщал «СЭ», клубы-участники Зимнего кубка по инициативе «Сочи» обратились к оргкомитету с просьбой не применять дисквалификацию к игрокам, получившим красные карточки.
Таким образом, защитник сочинцев Артем Мещанинов, который был удален на 81-й минуте матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (0:1), сможет принять участие в игре 2-го тура против «Ростова».
Любой футболист, заработавший красную карточку в одной из игр турнира, сможет выйти на поле в следующей.
В Зимнем кубке РПЛ принимают участие «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». Второй тур состоится в понедельник, 6 февраля. В этот день «Сочи» встретится с «Ростовом» (начало — в 17.00 мск), а «Краснодар» — со «Спартаком» (20.00 мск).
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