КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Орлов: «Говорят, что Малком не вывел «Зенит» из группы в ЛЧ? Один в поле не воин»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита». Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может перейти в «Арсенал».

— Забив четыре мяча в Самаре, Малком сделал весомую заявку на то, чтобы выиграть гонку бомбардиров. Сейчас в его активе 22 мяча. Способен ли он побить рекорд Олега Веретенникова, который тот установил в теперь уже далеком 1995 году, наколотив 25 голов? Вполне. Почему нет? Осталось 5 туров. Другое дело, что «Зенит» может досрочно стать чемпионом уже в ближайшие выходные. Тогда допускаю, что Малком да и другие бразильцы попросят руководство клуба отпустить их пораньше в отпуск. Да и фактор травм сбрасывать со счетов никогда нельзя. В таком случае рекорд игрока «Ротора» не падет.

Я, кстати, вернулся из Волгограда, где проходил ретроматч «Динамо» (Сталинград) — «Спартак» (Москва). 36 с половиной тысяч зрителей! Это больше, чем на любой игре в РПЛ этого года! Потрясающая атмосфера. Замечательная идея. А как трибуны встречали своего кумира Веретенникова! Легенда «Ротора», легенда Волгограда. Правда, возможно, немного не так поделились. Спартаковцы были все-таки моложе, в итоге и победили. Но все равно это был праздник, народ остался доволен. Хочется, чтобы Волгоград с таким стадионом был представлен в РПЛ.

Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим. Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив. Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры? Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома.

Гильермо Абаскаль. «Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев объяснил ухудшение результатов «Спартака» весной: «Кризис затянулся»

Бояринцев назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство