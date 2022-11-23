Орлов: «Как о футболе говорит Бердыев, не говорит ни один наш тренер»

Телекомментатор Геннадий Орлов поддержал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Два года назад я делал интервью с Курбаном Бекиевичем. Он в прекрасной форме! Как он говорит о футболе, у нас не говорит ни один из тренеров. Есть старая истина: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Послушайте интервью наших тренеров: редко кто может выразить свои мысли», — приводит Sport24 слова Орлова.

Телекомментатор считает, что проблема российского футбола не только в игроках, но и в тренерах.

«Прежде всего в них. Не хватает квалифицированных тренеров. Бесков, Лобановский, Якушин, Аркадьев просто пели о том, что делали. Да, были исключения, как Виктор Маслов. Он был сильным тренером-практиком, но говорить не умел. Но тренер обязательно должен уметь говорить. Это составная часть профессии. Он же должен увлечь игроков своими идеями. Для этого нужно уметь все рассказывать», — отметил Орлов.

«Повторюсь, Бердыев в хорошей форме. Если он придет, это будет благо для «Сочи». В Казахстане у Бердыева не было материала, а в «Сочи» он есть. Я имею в виду способных игроков. Было бы хорошо, если б он пришел. Он бы усилил нашу тренерскую группу», — заявил Орлов.