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Сегодня, 14:45

Орлов о пенальти в ворота «Зенита»: «От руки мяч так не отлетает»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил неуверенность в том, что пенальти в ворота «Зенита» в матче с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ (1:0) был назначен верно.

— Что касается самого пенальти... Мы говорим с вами через несколько минут после финального свистка. Наверное, надо еще посмотреть повтор. Но первое впечатление такое: от руки так мяч не может отлетать. Скорее всего, он отлетал от туловища Барриоса. Но вот прямо сейчас утверждать не берусь.

В любом случае, этот эпизод не повлиял на исход встречи. Латышонок выручил сине-бело-голубых, — сказал Орлов «СЭ».

На 86-й минуте матча Муми Нгамале не реализовал пенальти в ворота Евгения Латышонка, а после встречи нападающий московской команды Константин Тюкавин заявил, что исполнять 11-метровый должен был другой игрок.

Евгений Латышонок. «Аплодирую Латышонку! Но не следовало ли удалить Карраскаля?» Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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