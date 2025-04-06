6 апреля, 11:15
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил пропущенный «Зенитом» гол в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.
«Я уже пожурил за тот эпизод Вендела. Но и к Латышонку есть вопросы. Зачем же он отдавал по центру? Рискованно! Не рекомендуется вратарю в таких ситуациях так действовать. И получилось, что далековато бросил... Брось во фланг, и все!» — сказал Орлов.
«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.
«Локомотив» (41) по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.