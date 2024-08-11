Орлов: «Порой переживаю, что зенитовцы мало играют через Педро. Он способен на большее!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил результативность полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, который забил свой очередной гол в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

— Конечно, Глушенков очередной матч может занести себе в актив. Забил победный гол. Но ему все-таки надо понимать, что его будут и дальше провоцировать. Сегодня он на это поддался и получил желтую карточку. Видно, что характер у Максима не самый простой. Где-то, наверное, нужно сдерживать эмоции.

Кто остановит такого Глушенкова? Посмотрим. Но тут стоит говорить не только о нем, но и о партнерах. Какой шикарный пас ему выдал Педро! Молодой бразилец — хорош. Я даже порой переживаю, что через него мало играют. Он способен на большее! Может, партнеры где-то щадят его, берегут? Но Педро в состоянии делать разницу. Отлично сложен, здорово бежит, вынослив. Его физические данные важны особенно во втором тайме, когда защитники соперников уже подустали, — сказал Орлов «СЭ».

В шести проведенных во всех турнирах матчах за «Зенит» 25-летний Глушенков отметился девятью забитыми голами.