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Сегодня, 14:30

Орлов: «Аплодирую Латышонку. Просто чудо-приобретение «Зенита»!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «Зенита» Евгения Латышонка и полузащитника питерцев Клаудиньо в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0)

— Нормальный матч в исполнении Клаудиньо. Поучаствовал в голевой атаке. Но все-таки играл не без погрешностей. Не хватает ему целеустремленности. Это уже психология. Видимо, что-то в его частной жизни происходит. Нет прежней уверенности.

Зато как уверен в себе Латышонок! Я ему просто аплодирую! И за отбитый пенальти, и за игру в целом. Когда Евгений только появился в команде, он мне сразу понравился. Быстро освоился. Очень хорошее приобретение. Просто чудо!

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Латышонок присоединился к сине-бело-голубым этим летом, подписав контракт по схеме «4+1».

Евгений Латышонок. «Аплодирую Латышонку! Но не следовало ли удалить Карраскаля?» Орлов — о победе «Зенита» над «Динамо»

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Евгений Латышонок
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