Орлов: «Аплодирую Латышонку. Просто чудо-приобретение «Зенита»!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру вратаря «Зенита» Евгения Латышонка и полузащитника питерцев Клаудиньо в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0)

— Нормальный матч в исполнении Клаудиньо. Поучаствовал в голевой атаке. Но все-таки играл не без погрешностей. Не хватает ему целеустремленности. Это уже психология. Видимо, что-то в его частной жизни происходит. Нет прежней уверенности.

Зато как уверен в себе Латышонок! Я ему просто аплодирую! И за отбитый пенальти, и за игру в целом. Когда Евгений только появился в команде, он мне сразу понравился. Быстро освоился. Очень хорошее приобретение. Просто чудо!

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Латышонок присоединился к сине-бело-голубым этим летом, подписав контракт по схеме «4+1».