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Сегодня, 22:54

Орлов назвал Галактионова прогрессивным тренером

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Контракт 39-летнего специалиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Михаил Галактионов лично у меня вызывает симпатии огромные. Я с ним общался неоднократно, он давал мне интервью, и он, конечно, прогрессивный тренер. Но он же даже подавал заявление об уходе, то есть у него, видимо, с руководством что-то не то, «Локомотив» очень сложный клуб, потому что у него, похоже, много руководителей. Но если вы назначили человека главным тренером, то доверяйте ему до конца», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В нынешнем сезоне московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 26 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Михаил Галактионов
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