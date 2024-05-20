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Судейство

Сегодня, 14:30

Орлов назвал лучшего арбитра РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил судейство Сергея Карасева в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» (1:5).

Игра между командами прошла в воскресенье, 19 мая, в Грозном.

«Нужно похвалить арбитра Карасева. Вот он сейчас наш лучший судья. Достаточно разобрать один эпизод. Помните, в первом тайме Кассьерра упал в чужой штрафной после небольшого контакта с ногой защитника. Карасев моментально разобрался. Не пенальти, так как форвард немного усилил эффект от контакта с ногой соперника. Есть такой термин аггравация: преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния. Так вот, рефери все увидел: недостаточный контакт для фола и 11-метрового. Но в то же время не показал Кассьерре желтую, так как контакт все-таки был. Это очень тонкое понимание игры. Молодец Карасев!» — сказал Орлов «СЭ».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют один из&nbsp;голов в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. «Так матчи не сдаются. А как быть с 1:7 от «Балтики»?» Орлов о победе «Зенита» в Грозном и Джикии

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Сергей Карасев (судья)
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