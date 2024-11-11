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Судейство

Сегодня, 15:55

Орлов: «У Сперцяна была опасная игра. Судьи верно отменили второй гол «Краснодара»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал закономерным итог матча между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— «Рубин» дал настоящий бой «Краснодару». Команда Мусаева на победу в Казани не наиграла. Реализуй Даку пенальти, все могло сложиться совсем по-другому. Здесь «быки» должны поблагодарить своего голкипера Агкацева. Ну и я, честно говоря, предчувствовал, что Даку не забьет. По телекартинке было видно, что он очень волновался.

Нужно похвалить Рашида Рахимова. Как здорово он подготовил свою команду к этому матчу! Это была лучшая игра казанцев в нынешнем сезоне! При этом после пропущенного мяча «Краснодар» здорово добавил, во втором тайме выглядел интересно.

Южане считают, что Карасев и ВАР ошибочно отменили второй гол? Не соглашусь. Со стороны Сперцяна была опасная игра. Это накладка. Шипами врезался в ногу соперника. Просто судьи сразу не разобрались, но потом приняли верное решение, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Краснодар» с 37 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на один балл.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов

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