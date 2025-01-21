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Сегодня, 18:15

Орлов: «Правильно, что оставили в «Зените» Вендела. Выиграет титул — получит хорошие бонусы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» сохранил полузащитника Вендела до лета.

— «Зенит» поступил правильно, сохранив Вендела до лета. Впереди еще половина чемпионата. Ну доиграй его достойно и получи все бонусы. Займете первое место — большие деньги заработаете. Это же логично.

Некоторые считают, что Вендел мог бы играть в Европе, в хорошем клубе? Ну... Его же туда, насколько я понимаю, не зовут. Не было таких предложений. Почему? Не хватает, как говорится, бэкграунда. В его послужном списке все-таки нет ни одного матча за первую сборную Бразилии... В отличие, кстати, от Энрике, у которого два гола в шести встречах за национальную команду.

Хватит ли Венделу мотивации на вторую часть сезона? Ну он же не дурак, профессионал. Все прекрасно понимает. Мне понравилось, как Глушенков после впечатляющего дебюта в «Зените» ответил на вопрос Нобеля Арустамяна: «Кто сильнейший в команде, ты?» Максим заметил: «Нет, Вендел». А ведь Глушенков довольно дерзкий, самолюбивый человек. Но отдает должное бразильцу. Это о многом говорит.

Судьба Клаудиньо? По идее, «Зениту» тоже нужно его продать. Но найдется ли покупатель? Вот в чем вопрос. Тут все решает сумма трансфера. Отпустит ли его клуб? — сказал Орлов «СЭ».

20 января «Зенит» объявил, что 27-летний Вендел летом перейдет в «Ботафого». Зимой в бразильский клуб перешел еще один полузащитник сине-бело-голубых Артур. В обратном направлении произошел трансфер вингера Луиса Энрике.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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