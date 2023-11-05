Орлов назвал причины победы «Зенита» в Калининграде

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» в Калининграде (2:0).

— Нужно отдать должное «Балтике» за первый тайм. Очень четкие действия команды Cергея Игнашевича. Хозяева не прижимались к воротам, а старались прессинговать довольно высоко. Калининградцы хорошо держали мяч, большими силами переходили на половину поля гостей.

В Калининграде никому не бывает легко. Посмотрите последние результаты. «Ахмат» и «Оренбург» здесь уступили, «Ростов» и «Краснодар» также потеряли очки. Не все выдерживают такого давления.

Но в этой встрече «Балтике» не хватило сил на все 90 минут. Сказалась разница в классе во втором тайме. За счет более точных передач, большей конкретики впереди питерцы взяли верх. Команда Игнашевича просто подустала.

Я бы не стал все валить на поле. Да, наверное, тяжеловатое. Но разве можно его сравнить с тем, которое мы увидели в Воронеже на матче «Факел» — «Спартак»? Да, играть было непросто, но все равно же комбинации, особенно, во втором тайме, проходили.

«Зенит» добавил, стал действовать чуть быстрее впереди, калининградцы просто не успели в нескольких моментах. Если разбирать первый гол, Вендел не бил, а именно отдавал под удар Сергееву! Это исполнительское мастерство. А какое видение поля! Бразилец мгновенно оценил ситуацию. Ну и защитники «Балтики» растерялись, не прикрыли, потеряли концентрацию. Слишком все быстро случилось.

Клаудиньо вышел на полчаса и как освежил игру! И пас отдал голевой великолепный Кассьерре, и еще выводил Изидора на третий гол. Он всем показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле, — сказал Орлов «СЭ».