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Сегодня, 10:30

Орлов назвал работу Карпина одним из главных открытий сезона

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

— Говоря о тренерах, нельзя не отметить работу Карпина в «Ростове». Вас удивляют такие результаты команды?

— Карпин раскрыл многих игроков — Комличенко, Миронова, Щетинина. Все футболисты «Ростова» жадные до мяча, и это хорошо! Да, иногда не хватает мастерства, но команда создает моменты и идет на втором месте. Сравнить бюджет «Ростова» и команд рядом с ним — будет колоссальная разница.

— Для вас «Ростов» — главное открытие сезона?

— Работа Карпина — однозначно. Кто знал игроков «Ростова» год назад? А они все растут. Главное в работе тренера — дать возможность развиваться.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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