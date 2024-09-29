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Сегодня, 17:45

Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Игрок для другой команды. Пока никакой пользы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что не понял выхода на замену нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Мне кажется, Семак немного не угадал с составом и с заменами. Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы. Не знаю, что будет дальше. Но это уже Сергею Богдановичу решать.

Педро выпустили только во втором тайме. Думаю, поздновато. Он мог принести больше пользы, появись на поле пораньше. Глушенков еще не набрал оптимальную форму. Все-таки несколько туров пропустил из-за травмы, на весь его не хватило. Но считаю, что вот его правильно включили в стартовый состав. В дебюте встречи он пару раз сыграл очень прилично. Однако к 60-й уже подустал, ноги не бежали.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На его счету 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.

«Краснодар» после 10 матчей набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Александр Соболев. «Краснодар» был лучше. Вендел и Клаудиньо не убедили. Зачем выпускать Соболева?" Орлов — о поражении «Зенита»

Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов

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