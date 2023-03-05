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Сегодня, 14:30

Комментатор Орлов ответил Федуну: «Играть надо! Разве «Спартак» наиграл на победу против «Урала»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сообщил, что не согласен с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, который заявил, что арбитр Виталий Мешков своим решением в матче с «Уралом» (2:2) убил чемпионскую интригу.

«Федун считает, что судья убил чемпионскую интригу? Послушайте, впереди еще 12 туров, надо играть! А с таким футболом «Спартак» наиграл только на ничью. Не на победу. Вот и все. Вы хотите сказать, что «Спартак» владел громадным преимуществом? Я этого не увидел. Да, красно-белые были в целом поактивнее, но за кем остался последний опасный момент? Каштанов мог все решить в концовке.

Ничего еще не решено. Чемпионская интрига жива", — сказал Орлов.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
Геннадий Орлов
Леонид Федун
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