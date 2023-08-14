Орлов не видит фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в 5-м туре РПЛ.

«Я не вижу фаворита в предстоящем российском класико. Шансы 50 на 50. Со стратегической точки зрения, думаю, «Зенит» устроит ничья в Москве. Хотя понятно, что на нее сине-бело-голубые играть не станут.

У «Спартака» сейчас очень мощная атака. Промес, Бонгонда, Соболев. Но что делать с защитой? Не зря же после поражения от «Урала» Джикия заметил, что обороняется вся команда.

Вот, кстати, Вендел и Клаудиньо успевают вернуться назад и подстраховать своих защитников. А у «Спартака» я этого сейчас не вижу. У «Динамо» с этим тоже большие проблемы. Личка выстроил игру в атаке. Но бело-голубые уже пропустили 8! Смолов, например, выпадает при разрушении. Это не его футбол. Вот Тюкавин – другое дело. И на острие хорош, и не выключается после потери мяча, как бульдог бросается на защитника», – сказал Орлов «СЭ».

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет на «Открытие Арене» 20 августа. После 4-го тура красно-белые с 9 очками занимают 4-е место в РПЛ. «Зенит» с 7 баллами идет на 6-й строчке.

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