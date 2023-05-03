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Сегодня, 15:35

Орлов о словах Генича в адрес «Ростова»: «Косте следовало просто промолчать, не отвечать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил резкое высказывание своего коллеги Константина Генича в адрес «Ростова». Конфликт между комментатором и клубом РПЛ произошел после матча 25-го тура со «Спартаком» (1:1).

— Сейчас многие обсуждают высказывание Константина Генича, который пожелал «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах. Так комментатор отреагировал на выпад дончан в его сторону: мол, он болел за «Спартак, так как московский клуб подарил ему свитер. Хочу пожелать Косте душевного равновесия. Не стоило ничего отвечать «Ростову». Дончане же хотели получить какую-то его реакцию, они своего добились. Они так, наверное, пошутили. Геничу надо быть выше этого. По своему опыту знаю: не надо отвечать на такие выпады, зацепы, подцепы. Просто не замечать и все. Почему он должен оправдываться, что не болеет за «Спартак»? Ну принял Костя подарок от красно-белых, что тут такого? Может быть, ему вообще красное теперь не носить, чтобы ублажить «Ростов»? (улыбается).

Гильермо Абаскаль. «Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова

Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Константин Генич
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