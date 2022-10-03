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Сегодня, 08:45

Орлов обозначил проблему в игре Кассьерры

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему форвард Матео Кассьерра пока не может проявить себя в «Зените».

«Кассьерру я пожурил за матч со «Спартаком». И сегодня колумбиец вновь не особо себя проявил... Не открывается, не двигается, не отскакивает в сторону. В этом плане Сергеев, конечно, выглядит предпочтительнее. Сегодня показали глаза Кассьерры крупным планом. И он не выглядит хищником, нет азарта... Мне как-то Всеволод Михайлович Бобров сказал: «Если я не забивал, то считал, что матч проигран». Вот именно так форвард должен расценивать свои действия!» — сказал Орлов «СЭ».

В этом сезоне 25-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ, отметившись 3 результативными передачами. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Карпин должен быть доволен. «Ростов» играл в футбол, а не выбивал мяч абы куда». Орлов — о победе «Зенита»
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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