Орлов объяснил, почему у Артура не получилось в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Артура за «Зенит».

— Почему не получилось у Артура? Он же пришел на место Малкома. Все ждали от него примерно такой же игры. Но... Меня удивляло, что он не пытался по правой бровке пройти дальше и отдать передачу. Артур все время старался уходить влево и бить. А в центре поля терялся. Малком же умело сочетал одно с другим и доигрывал эпизоды до конца. Как говорится, любая копия хуже оригинала.

Не могу сказать, что Артур не старался. Нет, желание было, но в итоге растворился. Просто не адаптировался к РПЛ, к нашему футболу. Да, у него хороший удар. Забил золотой гол в матче с «Ростовом», чемпионский. То есть определенную пользу принес. Но приехал сюда в ранге звезды, а оказался в запасе. В ряде матчей ему нужно было работать по всей бровке, а он привык больше действовать у чужой штрафной. Одним словом, где-то оказался не готов к таким объемам, — сказал Орлов «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике.

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