Орлов: «Семак миролюбив, религиозен. Карпин бы протянул руку Дзюбе?»

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил человеческие качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Нужно отдать должное руководству «Зенита». Клуб подписал новый контракт с Семаком при зрителях. Тренера поддержали в непростой ситуации, в сложный момент. Церемония награждения организована великолепно. После такого хочется играть за эту команду!



Семак по-настоящему верует в Бога. Он православный. Сам говорит: мой фундамент — вера и православие. И это располагает к нему игроков. Очень важный момент. Культура поведения. Такие люди никогда не станут подлецами, предателями. Может, поэтому фортуна улыбнулась ему на этот раз? Подкупает миролюбие Сергея Богданыча. Помните ситуацию, когда Семак после матча с «Локомотивом» протянул руку Дзюбе? Разве не поступок? Другой бы затаил какую-то обиду, что-то еще. Но Семак пошел навстречу. А Дзюба отвернулся... Карпин бы пошел мириться с Дзюбой? Вряд ли. Сергей Богданыч здорово чувствует каждого игрока», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда еще ни разу не опускалась ниже первого места по итогам сезона с момента, как ее возглавил Сергей Семак.

После победы над «Ростовом» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» продлил контракт с Семаком до конца июня 2030 года.