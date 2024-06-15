Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Орлов — о Латышонке в «Зените: «Он перспективнее Лунева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил переход в «Зенит» голкипера Евгения Латышонка.

— Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

Думаю, это усиление. Вспомните, когда «Зенит» брал Адамова, тот являлся третьим номером в «Краснодаре». А Латышонок имел постоянную игровую практику, набрался опыта, не стушевался в РПЛ. Весьма перспективный парень. Питерцы в принципе укомплектовали вратарскую линию. Остался опытный Кержаков, который держит свой уровень. Есть Адамов. Играл не без ошибок, но и выручал сине-бело-голубых. Теперь присоединился и Латышонок.

Некоторые считают, что «Зениту» следовало вернуть Лунева? Нет, не надо. Латышонок перспективнее. А опыт — дело наживное. Теперь все зависит от самого голкипера. Ведь почему-то российские игроки «Зенита», да и не только этого клуба, не прогрессируют, остановились в своем развитии. Скажу больше: сидят с русским паспортом и деградируют! — заявил Орлов «СЭ».

25-летний голкипер подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова
Андрей Лунев
БК Зенит
Геннадий Орлов
Евгений Латышонок
1
0
Читайте также
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Голкипер «Пари НН» Нигматуллин перешел в «Рубин»
«Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова
«Краснодар» подписал вратаря, который отказал «Спартаку». Дюпин заменит Сафонова в основе?
В «Зените» сообщили, что пока не приняли решение по будущему Ерохина
«Краснодар» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Рубина» Дюпиным
Гранат заявил, что «Спартак» не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Отец Кузяева заявил, что у Сафонова есть хорошая наглость

Голкипер «Пари НН» Нигматуллин перешел в «Рубин»