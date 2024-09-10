Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:09

Орлов: «Соболев хочет играть, но никакой протекции в «Зените» у него не будет»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы форварда Александра Соболева, который перешел в «Зенит» из «Спартака».

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со «Спартаком» еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций. Дзюба в свое время поехал в Тулу, и из Тулы он возвратился в сборную страны. Может и Соболев пойдет по этому пути, если хватит у него и понимания, и сил, ну и мастерства. Конкуренция-то такая серьезная в «Зените», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Соболев в августе перешел из «Спартака» в «Зенит». По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок еще не успел дебютировать за петербургский клуб в официальных матчах.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
Новичок ЦСКА Исхаков забил первый гол в КХЛ
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя