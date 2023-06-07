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Орлов: «Литвинов нравится, но Барриос сильнее»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал и качества полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

— Мне понравился в этом сезоне спартаковец Руслан Литвинов, — сказал Орлов. — Очень перспективный парень, не по годам играет зрело. Быстрый, мобильный, неуступчивый. Раньше многие хвалили динамовца Фомина. Вот он довольно медленный. Как, кстати, и Уткин из «Ростова».

Абаскаль в ряде матчей не от хорошей жизни выпускал Литвинова в центре обороны, но профильная позиция этого игрока, конечно, выше. В общем, я бы включил его в символическую сборную, но у Руслана слишком серьезный конкурент. Барриос. Ну как ты его подвинешь? Колумбиец просто на высочайшем уровне играет в отборе, в разрушении атак соперника. А если бы у него еще был поставленный удар, он бы играл в «Барселоне» или «Реале». Увы, он очень редко бьет, а если и бьет, то мимо. Ну что поделать...

Далее у нас идет Вендел. Он хорош и в обороне, и в атаке. Системообразующий игрок. Не соглашусь с теми, кто считает, что этот сезон бразилец проводит слабее предыдущего. Ни в коем случае! Он держит высокий уровень. Неимоверно выносливый хавбек. На 95-й минуте носится по полю, как будто матч только начался!

Вильмар Барриос, Геннадий Орлов, Федор Чалов. «Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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