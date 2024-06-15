Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Орлов — о Глушенкове в «Зените»: «Он умеет делать на поле все»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов оценил возможный переход в «Зенит» атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

— Глушенков в «Зените»? Это стало бы реальным усилением. Он умеет делать на футбольном поле все: и сам забивает, и готовит атаки. Маневренный, техничный, выносливый. Уверен, быстро найдет общий язык с бразильцами. Человек отдал за сезон 18 голевых передач. Ну о чем тут еще можно говорить? Он впишется в команду Семака. Поверьте, бразильцы оценят его по достоинству, увидев, что Максим быстро нащупает их ритм игры. Но давайте для начала дождемся официальной информации.

Конечно, сине-бело-голубым нужен еще один диспетчер. Весной эти функции стал брать на себя почему-то Барриос. Но колумбиец, бывало, «обрезался». Он хорош в отборе, а в созидании... Нет, ему сложно выполнять роль разыгрывающего. И пасы его не назовешь остроумными. У него этого нет. Эталон игрока на этой позиции — конечно, Пирло, который сразу же после отбора одной передачей мог отрезать защитников и вывести партнера на ударную позицию, — сказал Орлов «СЭ».

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
6
Обсудить
Читайте также
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Евро-2024 стартует в пятницу матчем Германия — Шотландия
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Орлов: «Что в «Зените» показали Бакаев, Ахметов и Фернандес?»

Metaratings: «Жирона» связывалась со Сперцяном